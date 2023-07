Gastronomia e turismo de Aquidauana é destaque no Correio do Estado

Divulgação

O distrito de Camisão, em Aquidauana, chama atenção pela exuberância da natureza emolduradas pela Serra de Maracaju com os Morros do Chapéu e Paxixi, e vem cada vez mais ganhando atenção com seu potencial na rota turística.

Além das belezas naturais, o investimento do Poder Público Municipal, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro e do Governo do Estado na região, tornaram Camisão e Piraputanga locais atrativos para quem quer investir e empreender em ecoturismo, hotelaria e gastronomia.

Com a oportunidade de crescimento e desenvolvimento nessa região de Aquidauana, mulheres empreendedoras alavacaram o setor do turismo, investindo na gastronomia enriquecendo a rota turística da Estrada-Parque de Piraputanga e mostrando o tempero e sabor que a culinária aquidauanense tem.

A reportagem do Correio do Estado entrevistou as empreendedoras da região Eronildes (Neguinha, a Pescadora), Patrícia Alves (Restaurante Sabor do Peixe), Márcia Mara Sena (MN Restaurante) e Dilcéia Vila Maior (Restaurante Águas do Paxixi).

Leia a reportagem na íntegra: