Geladeira Literária" chega à Unidade de Acolhimento de Aquidauana

Doações podem ser feitas / Divulgação/ Assessoria

O projeto “Geladeira Literária” chega na Unidade de Acolhimento de Aquidauana, onde ficam crianças e adolescentes em atendimento designado pela justiça, em abrigo temporário.

A “Geladeira Literária”, literalmente, é o eletrodoméstico recheado de livros. O objetivo é utilizá-la para promover e influenciar a leitura. Numa parceria entre Estabelecimento Penal de Aquidauana, Projeto Aromas Sabores e Saberes do Pantanal o Clube dos Desbravadores Adventos do Rei, as geladeiras velhas são reformadas pelos detentos, pintadas, ornamentadas e ganham livros. A Biblioteca Municipal de Aquidauana é parceira da ação.

Na Unidade de Acolhimento, a geladeira ficará aberta para as crianças pegarem os livros, ler e trocar à vontade, há uma diversidade de livros, desde histórias infantis, romances literários às histórias em quadrinhos.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o Estabelecimento Penal de Aquidauana implantaram o projeto no local.

Ontem no final da tarde, 07, a secretária de Assistência Social – Josilene Rodrigues, junto com a equipe da Unidade de Acolhimento recebeu a doação da “Geladeira Literária”. Na ocasião, o diretor do Estabelecimento Penal, Cláudio dos Reis Alviço, ministrou uma palestra sobre o trabalho do servidor dentro do Estabelecimento Penal, a importância da vida e das suas ações e consequências.

“Hoje, estivemos na casa de acolhimento de Aquidauana, com a presença dos policiais penais e pudemos compartilhar momentos especiais. As crianças nos receberam de forma carinhosa e com muita alegria, tivemos a oportunidade de cantar, brincar e falar sobre presídio, liberdade e livre arbítrio. E, por fim, pudemos contribuir com a Unidade de Acolhimento, doando a Geladeira Literária, que as crianças poderão se divertir na literatura”, detalhou o diretor do EPA, Cláudio Alviço.

A AGEPEN desenvolve atividades lideradas por policiais penais do EPA, junto com os detentos, como a implantação de uma horta repleta de verduras e o projeto da Geladeira Literária.

Segundo o diretor Cláudio Alviço, pelo Projeto Aromas Sabores e Saberes do Pantanal, “oportuniza aos policiais penais a chance de estar juntos de pessoas especiais e dividir experiência de vida para esses adolescentes e jovens que possa passar por uma reconstrução, a busca de um caminho que hoje é trilhado com carinho, amor e compreensão”.

Doações - Para aqueles que desejarem fazer doações de livros para compor as próximas “Geladeiras Literárias”, que estão sendo preparadas, os interessados podem procurar diretamente a direção do Estabelecimento Penal de Aquidauana.