Gêmeas pecuaristas superam desafio de administrar fazenda em Aquidauana

Irmãs Borin vencem desafios de gestão de fazendas diariamente / Arquivo Pessoal

Pecuarista, Gisele Borin, 41 anos, tinha apenas 6 anos quando vislumbrou o sonho de morar em Mato Grosso do Sul. A família com algumas propriedades rurais no Estado morava no Paraná e ela sempre dizia sobre a vontade aos pais. Hoje, Gisele e a irmã gêmea, Graziele Borin vencem desafios diários na gestão de fazendas, uma delas em Aquidauana.

Neste Dia da Mulher, Gisele contou ao O Pantaneiro, que atualmente mora em Campo Grande, mas que ama a fazenda Gralha Azul, localizada em Aquidauana. Gisele e a irmã, Graziele Borin, fazem parte da equipe de gestão das fazendas da família.

Irmãs Gisele e Graziele - Foto: Rede Social/Instagram

"Nasci no Paraná e desde os 6 anos frequentava o MS. Cresci dizendo que um dia mudaria pra cá, enfim esse dia chegou e hoje, assim como minha irmã Graziele Borin (gêmea), fazemos parte da equipe de gestão das fazendas, sendo uma delas Gralha Azul em Aquidauana, propriedade nossa (irmãos)", disse Gisele.

Ser mulher trabalhando com pecuária já é um desafio vencido para ela e para a irmã gêmea. E neste dia especial, Gisele destaca que a competência em tudo que é almejado é um diferencial das mulheres, que todos os dias provam seu valor.

"Em relação ao Dia da Mulher, não acho que à toa que estamos no calendário!" disse Gisele que não sente dificuldades em lidar com o setor. "Não vejo dificuldades, temos uma equipe que nos aceita e respeita, o que torna tudo muito simples".