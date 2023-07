Geração de Renda realiza curso de oratória com servidores e vereadores aquidauanenses

No final da tarde de ontem (27), aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, o encerramento do Curso “Oratória – Comunicação Assertiva”.

Realizado pela Prefeitura de Aquidauana, via Geração de Emprego e Renda, esse é mais um curso em parceria com Sindicato Rural de Aquidauana e SENAR, com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana.

O Curso de Oratória, neste módulo, teve a participação de vereadores e servidores do Poder Legislativo, perfazendo um total de 12 participantes. Se inscreveram e participaram os parlamentares: Nilson Pontim, Éverton Romero, Francisco Tavares, Tião Melo, Valter Neves e Marquinhos Taxista.

Ministrado pela instrutora do SENAR, Thaís Marcela Lemos, o curso aconteceu durante os dias 26 e 27 de junho, totalizando carga horária de 16 horas. Ao longo do curso, a instrutora abordou tópicos de comportamento pessoal na apresentação, pegadinhas da oratória, noções de como se portar e se comportar ao fazer uma palestra, discurso e apresentação em público. Ao final, como atividade prática de oratória, cada um dos participantes apresentou um tema e foram avaliados pela instrutora do Senar.