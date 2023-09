Gestante de 7 meses se envolve em acidente entre dois carros em Aquidauana

Vítima foi socorrida / Divulgação

Uma gestante de 7 meses se envolveu em um acidente entre dois carros no último sábado, dia 3, em Aquidauana e foi levada ás pressas para o Pronto Socorro.

Conforme informações obtidas pelo O Pantaneiro, a vítima estava no banco de trás do carro modelo Fiat Palio, que bateu em um outro carro na rua Estevão Alves Correia com rua Giovane Toscano de Brito.

As vias ficaram parcialmente interditadas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. A equipe a encaminhou ao Pronto Socorro de Aquidauana. A gestante não teve ferimentos graves.