Gestantes recebem orientações para manter a alimentação saudável

Na tarde de ontem (21), as gestantes assistidas pelo CRAS I (Centro de Referência de Assistência Social) localizado na Vila São Pedro, participaram de mais um encontro do projeto “Mãe Coruja”.

Na oportunidade, Jaina de Angelis Trindade - nutricionista da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), tratou do tema: Programação da gestação saudável. Oportunamente, a nutricionista alertou para a importância de uma alimentação rica em ferro, frutas, ingestão de água e recomendou evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.

O encontro faz parte do projeto denominado “Mãe Coruja”, o qual ao longo do ano reúne as futuras mamães para participarem de palestras orientativas e de conscientização.

“Cada mês convidamos um profissional para auxiliar no cuidado tanto da gestante, quanto do bebê. Elas precisam entender que se cuidando na gestação, já estão cuidando da saúde do bebê e também garantindo uma gestação tranquila”, explicou Rosalina Casanova – coordenadora do CRAS I.

No último encontro, que deve acontecer na primeira quinzena de dezembro, as gestantes são contempladas com kit maternidade, os quais são confeccionados pelas servidoras lotadas no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, leia-se projeto “Bazar Solidário”.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana