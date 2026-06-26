Gestão da Saúde de Aquidauana apresenta balanço do quadrimestre

Audiência aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores / Gabriela Bernardes/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), realizou, nesta quinta-feira (25), a audiência pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro apresentou à população as ações, serviços e investimentos executados na área da saúde entre os meses de janeiro e abril deste ano.

Promovida em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, a audiência aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores e atendeu as exigências previstas no artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que determina a divulgação periódica da aplicação dos recursos públicos destinados às ações e serviços de saúde.

A apresentação foi conduzida pela secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, e pela coordenadora municipal de Planejamento em Saúde, Clery Arcas Leme. Durante a audiência, foram detalhadas as ações desenvolvidas pela pasta, o planejamento da gestão e os principais resultados alcançados no período, além do esclarecimento de dúvidas levantadas pelos participantes.

O balanço financeiro ficou a cargo do contador do município, Alair Souza da Penha, que também apresentou informações relacionadas ao Siops (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), ferramenta utilizada para acompanhar a aplicação dos recursos no setor.

A audiência contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Heverton Bastos, coordenadores dos núcleos de saúde, conselheiros municipais, técnicos da área, usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e moradores interessados em acompanhar a prestação de contas.

Segundo a gestão municipal, o relatório completo da audiência permanece disponível para consulta pública no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.

Fotos: Gabriela Bernardes/Agecom