Gestão da Saúde de Aquidauana apresenta balanço do quadrimestre

Audiência pública reuniu gestores, conselheiros e população para apresentar ações, investimentos e resultados da Sesau entre janeiro e abril de 2026
Audiência aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores / Gabriela Bernardes/Agecom
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), realizou, nesta quinta-feira (25), a audiência pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro apresentou à população as ações, serviços e investimentos executados na área da saúde entre os meses de janeiro e abril deste ano.
Promovida em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, a audiência aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores e atendeu as exigências previstas no artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que determina a divulgação periódica da aplicação dos recursos públicos destinados às ações e serviços de saúde.
A apresentação foi conduzida pela secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, e pela coordenadora municipal de Planejamento em Saúde, Clery Arcas Leme. Durante a audiência, foram detalhadas as ações desenvolvidas pela pasta, o planejamento da gestão e os principais resultados alcançados no período, além do esclarecimento de dúvidas levantadas pelos participantes.
O balanço financeiro ficou a cargo do contador do município, Alair Souza da Penha, que também apresentou informações relacionadas ao Siops (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), ferramenta utilizada para acompanhar a aplicação dos recursos no setor.
A audiência contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Heverton Bastos, coordenadores dos núcleos de saúde, conselheiros municipais, técnicos da área, usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e moradores interessados em acompanhar a prestação de contas.
Segundo a gestão municipal, o relatório completo da audiência permanece disponível para consulta pública no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.
Fotos: Gabriela Bernardes/Agecom
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