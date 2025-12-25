GETAM recolhe 9 motos durante operação de Natal em Aquidauana

Durante a noite da virada do Natal até o amanhecer, a equipe do GETAM realizou uma operação de fiscalização de trânsito em Aquidauana, que resultou no recolhimento de nove motocicletas ao pátio do DETRAN do município.

De acordo com as informações, os veículos foram apreendidos após os condutores cometerem diversas infrações de trânsito. Entre as irregularidades constatadas estavam arrancadas bruscas, escapamentos excessivamente barulhentos em descarga livre, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentação vencida e prática de “cortar giro”, comportamento que causa perturbação do sossego público.

As ações se concentraram principalmente nos bairros São Francisco, na Avenida Pantaneta e em suas proximidades, locais onde foram registradas várias denúncias de manobras perigosas e perturbação durante a noite festiva.

Segundo a equipe do GETAM, a operação teve como objetivo garantir a Boa Ordem Administrativa, a segurança no trânsito e o sossego da população, especialmente em uma data comemorativa. Todos os veículos apreendidos foram devidamente encaminhados e entregues ao pátio do DETRAN de Aquidauana, e os condutores foram autuados conforme as infrações cometidas.

A Polícia reforça que ações de fiscalização continuarão sendo realizadas para coibir irregularidades e promover um trânsito mais seguro no município.