Gleici Helena capta preferência popular em concurso para viver Marília Mendonça

Caso seja selecionada, Gleici Helena terá a missão de representar não apenas a si mesma, mas toda uma comunidade / Divulgação

Um movimento espontâneo de fãs nas redes sociais pode levar o nome de Aquidauana e de Mato Grosso do Sul para os holofotes do cinema nacional. A cantora aquidauanense Gleici Helena está entre as candidatas ao papel de Marília Mendonça em um novo filme que contará a trajetória da saudosa "Rainha da Sofrência". A indicação, porém, não partiu de um agente ou produtor, mas sim de uma verdadeira força coletiva mobilizada na internet.

Tudo começou com uma publicação sobre a abertura de um casting em Mato Grosso do Sul para encontrar a atriz que dará vida a Marília Mendonça nas telas. O projeto busca jovens entre 18 e 25 anos, com semelhança física com a artista e disponibilidade para adaptações. Foi na seção de comentários dessa notícia que a mobilização tomou forma.

Leitores e fãs passaram a marcar, de forma orgânica e repetida, o perfil da cantora Gleici Helena. Em pouco tempo, a publicação acumulou mais de 523 menções ao seu nome, com mensagens de apoio e incentivo para que ela se candidatasse. A comoção ultrapassou os limites do portal de notícias e inundou as redes sociais da artista, especialmente seu Instagram.

Inicialmente, Gleici não tinha a intenção de se inscrever. No entanto, a força e a consistência do apelo público, que chegou diretamente em suas redes com marcações e mensagens privadas, fizeram com que ela reconsiderasse. Sensibilizada pelo carinho maciço de quem acompanha sua trajetória musical, a cantora decidiu atender ao chamado dos fãs e oficializar sua participação no processo seletivo.

Agora, ela aguarda com expectativa o resultado, que pode ser divulgado ainda neste mês, possivelmente no dia 20. Caso seja selecionada, Gleici Helena terá a missão de representar não apenas a si mesma, mas toda uma comunidade. Ela levaria consigo o nome de Aquidauana e a força cultural de Mato Grosso do Sul para um projeto de alcance nacional.

Mobilização por Gleici Helena revela como a cantora é querida pelo público

Os vídeos e materiais enviados por ela para o casting são confidenciais, seguindo o protocolo do processo. O grande destaque desta história, contudo, não está nos bastidores da seleção, mas no poder demonstrado pelo público. A mobilização é um retrato claro do apoio coletivo e da capacidade dos fãs de projetarem e apoiarem seus ídolos locais em voos maiores.

A busca pela atriz que interpretará Marília Mendonça é conduzida pelos diretores de elenco Luciano Baldan e Letícia Naveira. O filme promete reviver a trajetória da cantora goiana, um ícone que revolucionou o sertanejo com o chamado "Feminejo". Marília, que morreu tragicamente em 2021, deixou um legado de sucessos como "Infiel" e "Todo Mundo Vai Sofrer", e conquistou um Grammy Latino, tornando-se um fenômeno cultural.

Independentemente do veredito final do concurso, Gleici Helena já carrega uma vitória significativa. A artista faz questão de expressar sua profunda gratidão a cada pessoa que comentou, marcou, compartilhou e depositou sua confiança nela. Esta experiência, segundo sua assessoria, revelou algo de magnitude inesperada: a dimensão real de sua potência artística e de sua conexão popular.

A onda de apoio não se restringiu a Aquidauana, ecoando por todo o estado, demonstrando que sua música e sua persona ressoam fortemente em Mato Grosso do Sul. O episódio mostra como as fronteiras do destino artístico podem ser redesenhas pelo afeto do público. Enquanto aguarda a decisão dos curadores do filme, Gleici Helena tem motivo para celebrar a força do coletivo que a elevou até esta oportunidade, provando que, às vezes, o primeiro e mais importante "sim" vem diretamente das pessoas.





