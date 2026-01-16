Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 18:06

Gratidão

Gleici Helena agradece ao O Pantaneiro por apoio em campanha para viver Marília Mendonça no cinema

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 12:37

Atualizado em 16/01/2026 às 13:18

Gleici cantou "Infiel", música lançada em 2015 e que foi o primeiro grande sucesso solo de Marília Mendonça / Arquivo Pessoal

A cantora Gleici Helena, natural de Aquidauana, enviou um vídeo exclusivo ao O Pantaneiro para expressar gratidão pelo apoio recebido após sua indicação espontânea ao papel de Marília Mendonça em um futuro filme biográfico. A mobilização, iniciada por fãs em um portal de notícias local, rapidamente ganhou força nas redes sociais, levando a artista a oficializar sua candidatura ao casting.

"Passando para agradecer ao O Pantaneiro pela iniciativa em valorizar os artistas da terra. Falar sobre a possibilidade de representar Aquidauana é um projeto tão especial. É uma honra enorme e só de ser lembrada já me faz sentir muito vitoriosa", declarou Gleici. "Minha gratidão maior vai aos meus fãs, que lembraram de mim e me incentivaram a participar da seleção para que, quem sabe, interpretar a nossa eterna Marília Mendonça no filme. Esse carinho e essa confiança me fortalecem demais".

A indicação surgiu de forma orgânica. Após a publicação sobre a abertura de um casting em Mato Grosso do Sul para encontrar a atriz que viverá a "Rainha da Sofrência", comentários de leitores e fãs passaram a marcar repetidamente o perfil de Gleici Helena, totalizando mais de 523 menções. A pressão positiva fez com que a cantora, que inicialmente não planejava se candidatar, reconsiderasse e atendesse ao chamado popular.

O filme é conduzido pelos diretores de elenco Luciano Baldan e Letícia Naveira e busca uma jovem entre 18 e 25 anos com semelhança física com Marília Mendonça. A artista goiana, falecida em 2021, revolucionou o sertanejo com o "Feminejo" e deixou um legado de sucessos como "Infiel", música que Gleici cantou um trecho em sua publicação como homenagem.

"Infiel", lançada em 2015, foi o primeiro grande sucesso solo de Marília Mendonça, alavancando sua carreira nacional. A canção, inspirada na história real de uma tia da cantora, tornou-se um hino de empoderamento feminino, conquistando certificação de diamante triplo e mantendo-se relevante na cultura popular.

Enquanto aguarda o resultado do concurso, previsto para ser divulgado em breve, Gleici Helena já enxerga a mobilização como uma vitória significativa. O episódio demonstrou o forte apoio de sua base de fãs em Aquidauana e em todo Mato Grosso do Sul, revelando a potência de sua conexão com o público. Independente da decisão final da produção do filme, a cantora carrega a certeza do afeto coletivo que a projetou a esta oportunidade histórica.

