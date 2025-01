Golpe do sobrinho faz mais uma vítima em Aquidauana que perde R$ 900

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher, de 54 anos, moradora do bairro Nova Aquidauana, caiu no golpe do sobrinho e perdeu R$ 930 no último dia de dezembro do ano passado.

Conforme informações policiais, a mulher recebeu uma mensagem do golpista se passando pelo sobrinho.

Ele pediu emprestado R$ 200 e a vítima fez o PIX.

Depois, novamente ele pediu mais dinheiro e ela depositou R$ 730, com a promessa de que receberia o dinheiro no fim do dia, mas foi bloqueada no WhatsApp.

Outro golpe

O morador da bairro PreviSul, também em Aquidauana, caiu em um golpe ao vender um Xbox pela internet. Ele negociou a venda, o golpista fez o PIX, mas o pagamento estava agendado.

O rapaz enviou o aparelho via SEDEX e depois, começou a receber notificações no celular de que o cartão de crédito estava sendo usado. Acontece que o número do cartão estava salvo no Xbox e os bandidos começaram a usá-lo. O rapaz achou que tinha sido resetado o aparelho.

Com o caso, o pai do rapaz que vendeu o Xbox registrou boletim de ocorrência.