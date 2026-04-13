Governo autoriza contratação de empresa para ciclovia na Estrada Parque

A medida foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e prevê a elaboração de projetos para implantação de uma ciclovia, além de outras estruturas voltadas ao turismo e à segurança dos usuários da via.
Governo do MS
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul oficializou a contratação de uma empresa de engenharia para elaborar os projetos de melhorias na rodovia MS-450, conhecida como Estrada Parque, na região de Aquidauana.
A decisão consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, que traz a homologação da licitação referente ao edital nº 140/2025, conduzido pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
A empresa vencedora do processo é a RTA Engenheiros Consultores LTDA, que ficará responsável pela elaboração dos estudos técnicos e do projeto executivo. O contrato tem valor de R$ 642.917,70 e prazo de execução de 210 dias.
O projeto prevê a implantação de uma ciclovia, além de passarelas, mirantes, pontos de observação e sinalização turística ao longo de aproximadamente 33,2 quilômetros da MS-450. O trecho contemplado liga o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Palmeiras até o polo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Aquidauana, passando também pelo município de Dois Irmãos do Buriti.
A homologação confirma que todo o processo licitatório foi concluído e aprovado pelos órgãos competentes, permitindo o avanço para a fase de elaboração dos projetos, etapa fundamental para que as obras possam futuramente ser executadas.
A iniciativa busca fortalecer o turismo na Estrada Parque, além de garantir mais segurança e infraestrutura para moradores, estudantes e visitantes que utilizam a rodovia.
Mercado de trabalho
Oportunidade
Inscrições vão de 13 a 14 de abril para o cargo de Profissional de Apoio da Educação Especial, com salário é de até R$ 2.441,57
Violência
Vítima de 18 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Guatós
Tributo
Medida evita bloqueios indevidos na emissão do CRLV-e devido a inconsistências entre sistemas da Sefaz e Detran-MS
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS