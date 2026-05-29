Governo de MS empossa grupo de trabalho para celebrar os 50 anos do Estado

Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou a construção do projeto de comemoração dos 50 anos do Estado com a primeira reunião do grupo de trabalho (GT) multidisciplinar que pretende envolver toda a sociedade sul-mato-grossense nas celebrações. Durante a primeira reunião do GT, o governador Eduardo Riedel afirmou que a proposta é organizar um calendário amplo, participativo e estruturado, reunindo representantes de diferentes áreas do Executivo estadual para elaborar ações que valorizem a história, a identidade e os protagonistas da formação de Mato Grosso do Sul.

Na abertura do encontro, Riedel explicou que o objetivo é construir um projeto coletivo, aberto à participação de diversos segmentos da sociedade, contemplando manifestações nas áreas de educação, cultura, turismo, esporte e comunicação. Segundo ele, a intenção é preparar um programa comemorativo capaz de mobilizar o Estado ao longo de todo o ano das celebrações, com planejamento e integração entre as instituições.

“Cada pessoa tem uma história bonita para contar dentro desses 50 anos. Por isso, a ideia é conversar com o máximo de pessoas possível, ouvir diferentes visões e organizar esse processo para que a comemoração tenha identidade, participação e representatividade”, ressaltou o governador.

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28) publica os nomes dos dirigentes do Governo do Estado que passam a compor o grupo de trabalho responsável pela organização das comemorações.

O ex-secretário e ex-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Athayde Nery, foi escolhido para coordenar o grupo de trabalho. Segundo ele, o primeiro encontro representa o início de um movimento para provocar a população sul-mato-grossense a refletir sobre a história e o futuro do Estado.

“Acho que é um primeiro movimento para provocar o povo de Mato Grosso do Sul em relação à história desse Estado que é tão rico. É um Estado muito novo, mas que já carrega uma série de desafios que fazem dele um Estado diferente”, afirmou.

Athayde observou que Mato Grosso do Sul reúne características únicas pela diversidade cultural e pela posição estratégica no continente. “Tenho dito sempre que Mato Grosso do Sul é o coração do Brasil e o coração da América do Sul. Não apenas do ponto de vista geográfico, mas pelo que representa em produção agrícola, cultura e mistura de povos.”

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