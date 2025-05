Governo do Estado reforça investimentos em Aquidauana

Saul Schramm

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou uma nova fase de reuniões do programa MS Ativo, com foco na definição de prioridades para investimentos nos municípios. Em encontro realizado na tarde de segunda-feira (5), o governador Eduardo Riedel destacou a importância de alinhar as ações estaduais às demandas apresentadas pelas prefeituras.



Durante a reunião, o governador ressaltou que obras como pavimentação e saneamento básico fazem parte de uma diretriz estratégica voltada ao desenvolvimento do Estado. Em Aquidauana, os investimentos ultrapassam R$ 110,7 milhões em áreas como saúde, educação e infraestrutura.



Na saúde, estão em execução as obras do Centro de Especialidades Médicas (CEM), com mais de R$ 1,9 milhão em recursos e cerca de 53,5% dos serviços de reforma concluídos. Além disso, está em andamento a ampliação do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, que conta com mais de R$ 8 milhões em investimentos.



O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, destacou a relevância do encontro com o governador, deputados e vereadores. Segundo ele, foram levadas duas pautas principais: a ampliação de investimentos em infraestrutura, especialmente pavimentações, e os recursos destinados ao custeio e melhorias do hospital e do CEM.



Na área da educação, foram reformadas dez escolas no município, das quais cinco já tiveram as obras concluídas. No setor de infraestrutura, Aquidauana possui R$ 65,4 milhões em obras previstas e em andamento, que abrangem pavimentação, drenagem, saneamento básico e a revitalização do Parque Ecológico Lagoa Comprida, com R$ 22,8 milhões destinados ao projeto.



Lançado em abril de 2024, o programa MS Ativo tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento regional e a qualidade dos serviços públicos nos 79 municípios do Estado. Com base em uma gestão pública voltada para resultados, o programa promove parcerias entre o governo estadual e as administrações municipais, buscando atender de forma direta às necessidades locais.

