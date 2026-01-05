Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 17:31

Transporte

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

Projeto integra pacote de R$ 250 milhões em investimentos para a nova malha aeroviária sul-mato-grossense

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 15:55

Atual aeródromo de Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um plano de investimentos de R$ 250 milhões para a malha aeroviária estadual até o final de 2026, com o objetivo de impulsionar o turismo, atrair investimentos privados e melhorar a logística regional. Entre os projetos em andamento está a implantação de um novo aeródromo em Aquidauana, cidade que integra um conjunto de municípios prioritários para expansão da infraestrutura aérea no estado.

Desde 2023, já foram aplicados R$ 140 milhões em reformas e modernizações, resultado que transformou oito aeródromos inoperantes em pistas ativas e permitiu que sete aeroportos passassem a operar em horários diurnos e noturnos. A meta para os próximos dois anos é ambiciosa: o estado pretende saltar de 7 para 15 aeródromos operando 24 horas por dia.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância estratégica dos investimentos. “Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade”, afirmou.

Além de Aquidauana, estão previstos novos aeródromos para Amambai, Ribas do Rio Pardo, Iguatemi e Mundo Novo. Os investimentos também incluem a ampliação do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, com R$ 40 milhões, e a implantação do balizamento noturno em oito pistas no interior, incluindo Porto Murtinho, Coxim, Naviraí e Nova Andradina, num valor de R$ 24 milhões.

Focando no turismo e no combate a incêndios no Pantanal, serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia, com investimento de R$ 30 milhões. “Temos trabalho para incrementar o setor aéreo no Estado. O governador nos deu uma missão, que foi atuar dentro da superintendência para ligar regiões e criar corredores no espaço aéreo que possam facilitar a logística e o acesso rápido a áreas distantes como o Pantanal”, explicou Derick Hudson Machado, superintendente de Logística e coordenador de transportes Aéreos.

Os números já mostram avanços significativos. Segundo Machado, Mato Grosso do Sul hoje possui um aeródromo a cada 18 mil km², enquanto o estado vizinho, Mato Grosso, tem um a cada 36 mil km². “Isso consolida o sucesso do Plano Aeroviário que implementamos aqui”, afirmou.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, o plano reflete uma visão de longo prazo. “Tudo isso reflete uma diretriz muito clara do governador Eduardo Riedel: usar a infraestrutura como ferramenta para integrar regiões, reduzir distâncias e gerar oportunidades”, disse.

Com a implantação do aeródromo, Aquidauana ganhará uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento econômico, turístico e logístico, conectando a cidade à rede estadual de transportes aéreos e fortalecendo seu papel como um dos principais municípios da região pantaneira.

