Governo reconhece emergência por desastre em Aquidauana

Saul Schramm/Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu na edição desta sexta-feira (12) a situação de emergência em partes das zonas urbana e rural do município de Aquidauana. Estas áreas foram afetadas por desastre recentemente, segundo explica o texto. O decreto, assinado ontem (11) pelo governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha) vale por 180 dias.



Classificado como 'Tempestado Local Convectiva - Chuvas Intensas', a situação de emergência faz com que fique autorizado a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob coordenadorai da Defesa Civil do Estado nas ações de resposta ao cenário ali presente.



A reabilitação local também pode contar com convocação de voluntários para reforças as ações, além da realização de campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade. O objetivo é facilitar a assistência à população afetada pelo desatre natural.



De acordo com o decreto, também fica permitido que autoridades administrativas e agentes da Defesa Civil responsáveis pelas ações de resposta aos desastres entrem em casas para prestar socorro ou determinar pronta evacuação em caso de risco iminente.