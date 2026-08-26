Grande incêndio atinge terreno na área urbana de Aquidauana

Incêndio em vegetação registrado na noite desta terça-feira, na região do bairro Serraria / Você Repórter/O Pantaneiro

Uma grande área de vegetação foi atingida por um incêndio na noite desta terça-feira (25), na região do bairro Serraria, em Aquidauana. O registro do fogo aconteceu nas proximidades da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e do Leve Max Super Atacado.

Vídeos enviados por um leitor ao O Pantaneiro mostram as chamas avançando por uma extensa área do terreno e provocando uma grande coluna de fumaça durante a noite.

O flagrante reforça o alerta sobre os riscos de queimadas, especialmente durante o período de estiagem, quando a vegetação fica mais seca e o fogo pode se espalhar rapidamente.

Embora Aquidauana tenha registrado chuva desde a madrugada e ainda apresente tempo instável na manhã desta quarta-feira (26), a ocorrência demonstra que áreas com vegetação seca continuam suscetíveis às chamas.

A origem do fogo e as circunstâncias que provocaram a queimada não foram informadas.

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