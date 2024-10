Grande incêndio no bairro da Serraria mobiliza Bombeiros

Na noite desta quinta-feira, por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em terrenos na região do bairro da Serraria, em Aquidauana. O fogo, alimentado pela vegetação seca, se alastrou rapidamente, gerando uma grande quantidade de fumaça que pôde ser vista de diversos outros bairros da cidade.

A área, que frequentemente é utilizada como depósito irregular de lixo e restos de podas de árvores, facilitou a propagação das chamas. A equipe de bombeiros trabalhou intensamente para controlar o incêndio e evitar que ele se espalhasse ainda mais.

Fumaça pode ser vista a uma grande distância

Moradores da região relataram preocupação com a fumaça, que afetou ainda mais a qualidade do ar e a visibilidade nas proximidades. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas o problema do descarte inadequado de resíduos continua a ser um desafio na área.