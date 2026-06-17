Gratuito, 'Domingo na Lagoa' terá corrida, feira e atrações culturais em Aquidauana

Evento acontece neste fim de semana
Parque da Lagoa Comprida, cartão-postal situado em área estratégica do perímetro urbano de Aquidauana / Arquivo
A Prefeitura de Aquidauana promove, como parte da programação especial para a Semana do Meio Ambiente, o "Domingo na Lagoa". Com entrada gratuita, a expectativa é de grande presença da população aquidauanense e de toda região. O evento será realizado das 07h às 14h do próximo domingo (21), no Parque Ecológico da Lagoa Comprida.
Entre as atrações previstas estão competições de corrida e ciclismo, com premiação de medalhas para os participantes. O público também poderá aproveitar feira com comidas típicas, bebidas e exposição de artesanato local.
A programação contará, ainda, com música ao vivo e uma trilha ecológica, além da exposição de animais empalhados da PMA (Polícia Militar Ambiental), atividade voltada à conscientização e educação ecológica.
O evento é coordenado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e reúne apoio de diversas instituições e pastas municipais - Assistência Social, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer - , além do Departamento Municipal de Trânsito.
Também participam da ação a PMA, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).
Segundo a organização, a iniciativa busca unir lazer, esporte e conscientização ambiental durante a programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana.
Acima da média
Dois casos em poucas horas
Em intervalo de poucas horas, Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de circunstâncias semelhantes
Trânsito
Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo
Saúde
Medida continua valendo para desinfetantes, detergentes e lava-roupas fabricados antes das datas consideradas adequadas pela agência
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