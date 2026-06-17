Gratuito, 'Domingo na Lagoa' terá corrida, feira e atrações culturais em Aquidauana

Parque da Lagoa Comprida, cartão-postal situado em área estratégica do perímetro urbano de Aquidauana / Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana promove, como parte da programação especial para a Semana do Meio Ambiente, o "Domingo na Lagoa". Com entrada gratuita, a expectativa é de grande presença da população aquidauanense e de toda região. O evento será realizado das 07h às 14h do próximo domingo (21), no Parque Ecológico da Lagoa Comprida.

Entre as atrações previstas estão competições de corrida e ciclismo, com premiação de medalhas para os participantes. O público também poderá aproveitar feira com comidas típicas, bebidas e exposição de artesanato local.

A programação contará, ainda, com música ao vivo e uma trilha ecológica, além da exposição de animais empalhados da PMA (Polícia Militar Ambiental), atividade voltada à conscientização e educação ecológica.

O evento é coordenado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e reúne apoio de diversas instituições e pastas municipais - Assistência Social, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer - , além do Departamento Municipal de Trânsito.

Também participam da ação a PMA, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Segundo a organização, a iniciativa busca unir lazer, esporte e conscientização ambiental durante a programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana.