Acessibilidade

17 de Junho de 2026 • 09:48

Buscar

Últimas notícias
X
Semana do Meio Ambiente

Gratuito, 'Domingo na Lagoa' terá corrida, feira e atrações culturais em Aquidauana

Evento acontece neste fim de semana

Anibal Placêncio

Publicado em 17/06/2026 às 06:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Parque da Lagoa Comprida, cartão-postal situado em área estratégica do perímetro urbano de Aquidauana / Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana promove, como parte da programação especial para a Semana do Meio Ambiente, o "Domingo na Lagoa". Com entrada gratuita, a expectativa é de grande presença da população aquidauanense e de toda região. O evento será realizado das 07h às 14h do próximo domingo (21), no Parque Ecológico da Lagoa Comprida.

Entre as atrações previstas estão competições de corrida e ciclismo, com premiação de medalhas para os participantes. O público também poderá aproveitar feira com comidas típicas, bebidas e exposição de artesanato local.

A programação contará, ainda, com música ao vivo e uma trilha ecológica, além da exposição de animais empalhados da PMA (Polícia Militar Ambiental), atividade voltada à conscientização e educação ecológica.

O evento é coordenado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e reúne apoio de diversas instituições e pastas municipais - Assistência Social, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer - , além do Departamento Municipal de Trânsito.

Também participam da ação a PMA, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Segundo a organização, a iniciativa busca unir lazer, esporte e conscientização ambiental durante a programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Acima da média

Em apenas quatro dias, Aquidauana registrou mais que o dobro da chuva esperada para junho

Dois casos em poucas horas

Acidentes envolvendo adolescentes sem capacete acendem alerta no trânsito de Aquidauana

Em intervalo de poucas horas, Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de circunstâncias semelhantes

Gestão estratégica

Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde para fortalecer o SUS

Publicidade

Futebol amador

Após adiamento por conta das chuvas, grande final da 5ª Copa Aquidauana será no próximo domingo

ÚLTIMAS

Trânsito

Bombeiros removem árvore que obstruía BR-262 na zona rural de Anastácio

Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo

Saúde

Anvisa mantém suspensão de parte dos produtos Ypê, mas libera alguns lotes

Medida continua valendo para desinfetantes, detergentes e lava-roupas fabricados antes das datas consideradas adequadas pela agência

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo