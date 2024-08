Gravatinha é o Campeão do Rodeio

Após quatro dias de torneio e em uma final acirrada, o peão João César Ferreira Fernandes, o Gravatinha, consagrou-se o campeão do Rodeio da 55° Exposição Agropecuária de Aquidauana. Além do valor em prêmiação, o competidor ainda garantiu a vaga na Final da Liga Nacional de Rodeio.

Em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, Gravatinha disse que esta é a quinta vez que participa do Rodeio da ExpoAqui e que está muito feliz pela conquista. "Agradeço a Deus e a todas as pessoas que torceram por mim. Agora é enfrentar a adrenalina de Barretos, mas vamos para cima. Deus está no comando", finalizou.

Confira a lista dos 5 finalistas do Rodeio da 55° EXPOAQUI:

João César Ferreira Fernandes (Gravatinha) - Nota 264,5 - Camapuã (MS)

Geudivan Oliveira Rocha - Nota 261,00 - Camapuã (MS)

Alessandro Barbosa - Nota 256,75 - Rio Verde (MS)

Jean Vitor Nascimento Pedro - Nota 254,75 - Andradina (SP)

Maykon Henrique Araújo (Cachorrão) - Nota 250,75 - Jateí (MS)

Presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Chedid, sua esposa Daniela, equipe organizadora, narrador e competidores finalistas do Rodeio ExpoAqui 2024.

Natural de Camapuã (MS) o campeão Gravatinha irá representar Aquidauana (MS) no campeonato nacional já apartir da próxima semana. As finais da Liga Nacional de Rodeio (LNR), incluindo montarias em touros, ocorrem de 22 a 24 de agosto, culminando na grande final no sábado, dia 27.