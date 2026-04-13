Grávida de quatro meses é agredida em Aquidauana

Ilustrativa / Redes Sociais

Uma mulher de 28 anos, grávida de aproximadamente quatro meses, foi vítima de agressão física no último sábado (11), em Aquidauana. O caso aconteceu no início da tarde deste sábado (11) em uma conveniência localizada no bairro Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressora seria irmã da vítima, que a atingiu com socos durante uma discussão. As circunstâncias que levaram à briga não foram informadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a mulher consciente. Ela apresentava arranhões no pescoço e no rosto. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde ficou sob cuidados médicos.

O caso foi registrado e deve ser apurado pelas autoridades. Situações de violência, especialmente envolvendo gestantes, acendem um alerta e reforçam a importância da denúncia por meio dos canais oficiais de segurança pública.

