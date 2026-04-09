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Saúde

Grupo de apoio em Aquidauana oferece apoio a pacientes com Parkinson

Encontros acontecem às terças e quintas-feiras na Equipe Multidisciplinar; iniciativa é aberta a pacientes e familiares

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 12:10

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O Parkinson é uma doença neurológica progressiva que afeta os movimentos e pode trazer impactos significativos na vida do paciente e de quem o cerca / Divulgação/Agência de Saúde do DF

Um grupo de apoio voltado a pacientes com Parkinson e seus familiares está reunindo forças em Aquidauana para transformar os desafios da doença em caminhos mais leves, com informação, acolhimento e troca de experiências. A iniciativa oferece um espaço de cuidado e fortalecimento, onde cada história importa e cada passo é valorizado.

O Parkinson é uma doença neurológica progressiva que afeta os movimentos e pode trazer impactos significativos na vida do paciente e de quem o cerca. O grupo de apoio surge como uma rede de suporte, proporcionando orientação, escuta qualificada e convivência entre pessoas que vivenciam realidades semelhantes.

Os encontros acontecem na Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1728, em Aquidauana. As reuniões são realizadas duas vezes por semana: às terças-feiras, a partir das 15h, e às quintas-feiras, a partir das 16h30.

O grupo é aberto tanto para pacientes diagnosticados com a doença quanto para familiares e cuidadores, que também enfrentam os desafios diários do cuidado e da convivência. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99289-3107. A organização convida a comunidade a fazer parte dessa rede de apoio: "Compartilhe, aprenda e se sinta acolhido".

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