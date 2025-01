Grupo incentiva mulheres de Aquidauana e Anastácio a adotarem hábitos saudáveis

Arquivo Pessoal

Aos domingos pela manhã, a rotina de mulheres de Aquidauana e Anastácio ganha um toque especial com o grupo “Elas em Forma”, um projeto que une saúde, amizade e fé. Criado por Vanessa Loesia, o grupo começou como uma iniciativa para mulheres da Igreja Verbo da Vida, mas ganhou força nas redes sociais e hoje é aberto a todas as interessadas em adotar um estilo de vida mais ativo.



Atividades e participação

Com cerca de 40 participantes, o grupo realiza atividades variadas, como caminhadas na Lagoa Comprida, pedaladas e beach tênis. A novidade mais apreciada até agora foi uma trilha organizada por Juliana Assad, uma das integrantes mais antigas. “Foi a melhor atividade que fizemos”, destacou ela, que vê no grupo uma oportunidade de transformar a saúde e o bem-estar das mulheres.



As decisões sobre os destinos e atividades são feitas democraticamente, por meio de enquetes em um grupo de WhatsApp. Não há restrições de idade nem exigências de frequência: qualquer mulher pode participar e se envolver de acordo com sua disponibilidade.



“As atividades acontecem aos domingos pela manhã, justamente para evitar desculpas de compromissos”, brinca Juliana.







Além da atividade física

Mais do que um grupo de exercícios, o “Elas em Forma” também tem um caráter espiritual e de apoio mútuo. Ao final de cada encontro, há um momento de oração e reflexão, com mensagens breves voltadas para mulheres, além da troca de dicas sobre alimentação saudável, suplementos e cuidados com a saúde.



Para Juliana, os benefícios vão além da perda de peso. “É um projeto incrível que surgiu para estimular a prática de exercícios físicos nas mulheres 40+. A participação nesse grupo me ajudou muito! Já consegui eliminar 14 kg com a ajuda das atividades e do apoio que recebo aqui”.



Como participar

Interessadas em fazer parte do “Elas em Forma” podem entrar em contato com Juliana Assad ou Vanessa Loesia para serem adicionadas ao grupo de WhatsApp. Assim que ingressam, têm acesso às informações sobre as atividades e podem opinar nas escolhas do grupo.



Um estilo de vida saudável e inspirador

O “Elas em Forma” é mais do que um projeto de incentivo à saúde: é um espaço para troca de experiências, apoio mútuo e fortalecimento espiritual. Um convite aberto para as mulheres de Aquidauana e Anastácio que desejam melhorar sua qualidade de vida, fazer novas amizades e encontrar inspiração.