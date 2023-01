De Aquidauana, grupo se apresenta em posse de Ministério no Palácio do Planalto

A apresentação foi assistida pelo presidente Lula / Divulgação

Grupo indígena de Aquidauana fez uma apresentação especial em Brasília, durante a posse da Sônia Guajajara, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O líder do grupo Hána'iti Kipâe, Devanilson Paz, 24 anos, disse ao site O Pantaneiro que foi uma honra participar da apresentação e reforça a cultura indígena.

“Foi uma honra poder estar presente e representando minha comunidade Terena e também meu estado".

Segundo ele, realizar a apresentação dentro do palácio, reforça o quanto o país é multi em suas diversidade cultural. "E que precisamos salientar a necessidade de buscar as melhorias essenciais para os povos indígenas. A dança enaltece a ancestralidade e a resistência por meio dos cocares e das pinturas, e por meio da dança emocionaram aqueles que estavam presente”, disse Devanilson.

Ele destaca que o ministério garante investimento na cultura indígena.

“O ministério voltado para as questões dos povos originários, garantem o acesso de investimentos na saúde, educação e projetos dentro das nossas comunidades e possibilidades na defesa dos nossos territórios".

O convite foi feito com um mês de antecedência, conta. "Nos organizamos para que a nossa apresentação fosse realizada com grande glamour. Para alguns, foi a primeira vez em nossa capital (Brasília), no entanto, por causa de alguns acontecimentos no domingo com alguns terroristas, tivemos que vir de última hora. Mas tudo saiu de acordo com o combinado e estamos honrados por estar presente neste dia histórico dos povos indígenas”, finaliza o líder.

A cerimônia foi realizada ontem (11) no Palácio do Planalto.