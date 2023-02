Grupo invade floricultura e furta plantas ornamentais (vídeo)

Loja foi furtada em Aquidauana

Grupo de quatro bandidos invadiram e furtaram plantas ornamentais de uma floricultura localizada na rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana. O crime ocorreu nesta sexta-feira (17) sendo registrado por câmeras de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, dois suspeitos foram flagrados pelas câmeras furtando as plantas do comércio enquanto outros dois faziam o papel de distração, conversando com os trabalhadores do local, demonstrando interesse em comprar.

Quando a funcionária percebeu que os dois homens estavam furtando as plantas, ela tentou impedir um deles. Um trabalhador de outra loja percebeu a situação e tentou ajudar a vítima a impedir que os suspeitos continuassem a subtração das plantas ornamentais.

A Polícia foi acionada, e momentos depois, investigadores conseguiram localizar dois suspeitos. Ambos exalavam forte odor de pasta base de cocaína e apresentavam sinais de consumo da substância entorpecente.

Com um dos suspeitos, a Polícia encontrou um cachimbo. Os dois apresentavam lesões diversas nos braços e nas pernas. Inclusive, um deles estava com o braço enfaixado e alegou ter sido ferido com um golpe de facão.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada até a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. O terceiro suspeito não foi encontrado. Em relação ao quarto suspeito indicado pelas vítimas, a Polícia Civil informou no registro policial que "não há indícios suficientes de participação na infração penal, razão pela qual, sua conduta será melhor apurada em sede de inquérito Policial".