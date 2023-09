Grupo promove almoço dançante em prol de transplante de Ramão

Almoço dançante ocorre no próximo domingo para arrecadar fundos / Arquivo Pessoal

Grupo As Patroas Rosas do Deserto de Aquidauana realiza um delicioso almoço dançante no próximo domingo, dia 1°/10, em prol do tratamento de saúde, inclusive um transplante de fígado, de aquidauanense Ramão Albuquerque de Gois, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha.

O churrasco será no clube Arpa, Rua Treze de Junho - na Vila Cidade Nova, em Aquidauana. O valor do ingresso será de R$35,00 por pessoa. O almoço será servido no local e os ingressos são limitados.

A organização conta com o apoio de 30 parceiros que doaram os alimentos e produtos para o evento, além dos músicos da cidade que garantirão o bailão até às 18h.

O grupo está feliz com a receptividade e com a colaboração de todos. "O Ramão saberá em breve o quanto é conhecido e querido na região porque nas portas em que batemos, elas se abriram ao mencionarmos o nome dele", enfatizou Marlene Leonel, presidente do Grupo As Patroas Rosas do Deserto.

O caso

A família do senhor Ramão Albuquerque de Gois, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana,divulgou o caso no mês de agosto e iniciou campanha de vaquinha virtual para arrecadar fundos. O objetivo é auxiliar no tratamento da sua cirrose hepática.

Ramão vinha enfrentando dificuldades com a morosidade do SUS (Sistema Único de Saúde), e a família buscou outras alternativas para garantir o acesso rápido e adequado aos cuidados médicos necessários.

O diagnóstico de cirrose hepática, uma condição séria que afeta o fígado, trouxe à tona a preocupação da família sobre a urgência do tratamento. Apesar de aguardar na fila do SUS, a demora no atendimento médico levou os familiares a tomar a iniciativa de buscar apoio por meio da campanha.

Doações podem ser feitas diretamente para a família pelo contato 67 9952-6126.