Guia de acesso aos sistemas do Mapa é lançado no Pantanal Tech MS 2025

Durante o Pantanal Tech MS 2025, realizado na cidade de Aquidauana, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Mato Grosso do Sul (SFA/MS) apresentou ao público um guia digital voltado à navegação pelos sistemas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de produtores rurais, técnicos e demais usuários aos serviços eletrônicos da pasta.



As informações foram repassadas ao jornal O Pantaneiro por Lélia Rita Souza Rosa, chefe do Serviço Técnico Operacional da SFA/MS. Segundo ela, o material reúne links diretos, manuais, tutoriais e modelos de formulários relacionados a áreas como cadastro, alimentação animal, produtos veterinários, sementes e mudas, fertilizantes, produtos de origem animal e vegetal, entre outros.



O guia está disponível em formato impresso, com QR Code para acesso digital, e foi distribuído aos visitantes durante o evento. Entre os temas abordados estão a criação de usuário, peticionamento eletrônico, acesso ao SIPEAGRO (Sistema de Informações de Produtos Agropecuários) e orientações sobre registros e normativas técnicas.



A ação teve como foco promover maior autonomia dos usuários no uso das ferramentas digitais do MAPA e ampliar a integração entre o setor produtivo e os serviços oficiais de fiscalização e apoio à agropecuária.



O Pantanal Tech MS 2025 segue até domingo, 29 de junho, na unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana, com programação voltada à inovação, produção sustentável e desenvolvimento regional. O guia também pode ser acessado online por meio do portal oficial do MAPA: www.gov.br/agricultura.

