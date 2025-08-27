Há 24 vagas de trabalho em Aquidauana disponíveis nesta quarta

São diversas oportunidades em diferentes áreas de emprego
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A quarta-feira (27) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 24 vagas de emprego, sendo para padeiro, mecânico, açougueiro, atendente de conveniência, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.
O telefone é o: 67-3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
01 Atendente conveniência
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregado doméstico nos serviços gerais
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Alunos do Aquidauana participam de aula prática sobre primeiros socorros com SAMU
ESF Morrinho realiza ação sobre amamentação em aldeia de Aquidauana
Finais da Copa Brasil Gazin definem campeões em Aquidauana
Saúde
Alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Economia
Açaí, mel, pescados e outras frutas serão adquiridos sem licitação e usados na merenda escolar, unidades de saúde, universidades e Forças Armadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS