19 de Agosto de 2025 • 09:00

Há 25 vagas de emprego disponíveis nesta terça em Aquidauana

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 08:24

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A terça-feira (19) tem 25 vagas abertas de trabalho em Aquidauana e região, ofertadas pela Casa do Trabalhador.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Operador de caixa lotérico

01 Padeiro

01 Recepcionista

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

