29 de Agosto de 2025 • 11:21

Casa do Trabalhador

Há 26 vagas de trabalho disponíveis nesta sexta em Aquidauana

Tem duas vagas para atendente de conveniência, duas para carregador de caminhões, entre várias outras

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 08:49

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A quinta-feira (28) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 26 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

01 Auxiliar de limpeza

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

