Há 28 vagas de trabalho em Aquidauana nesta quarta-feira

Tem oportunidades para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, entre outras
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A quarta-feira (13) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 28 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana e há vagas para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, entre outras.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
01 Açougueiro
03 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheiro geral
01 Empregado doméstico nos serviços gerais
01 Padeiro
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes
Aquidauana terá atendimento do projeto "Meu Pai Tem Nome"
Projeto leva serviços e orientações à comunidade rural de Jardim
Cidades
Eleição complementar vai escolher cinco membros para mandato até 2028
Serviços
Procedimento é obrigatório e deve ser realizado até 90 dias após o aniversário para evitar suspensão do benefício
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS