Há 29 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Tem 5 vagas para campeiro e 6 para auxiliar de cozinha
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A terça-feira (12) em Aquidauana e região começa com 29 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
03 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheiro geral
01 Empregado doméstico nos serviços gerais
01 Padeiro
01Sushiman
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Oficina do Programa +Plural chega à Comunidade Quilombola de Nioaque
Homem morre com ferimento na cabeça após briga em oficina
Games e oficina de cinema são oferecidos pelo MIS durante as férias
Educação
Painel Enem 2025 aponta aumento nas inscrições
Agosto cinza
O clima seco e a baixa umidade transformam o Estado em um cenário propício para incêndios
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS