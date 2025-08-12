Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 11:54

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Há 29 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Tem 5 vagas para campeiro e 6 para auxiliar de cozinha

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 08:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A terça-feira (12) em Aquidauana e região começa com 29 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Leia Também

• Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana e região

• Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana

• Há 30 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana nesta quinta

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Padeiro

01Sushiman

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esportes

Basquete de Aquidauana conquista vice-campeonato estadual

Cultura

Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana

Geral

Aquidauana realiza oficina para incentivar compras públicas locais

Oficina do Programa +Plural chega à Comunidade Quilombola de Nioaque

Homem morre com ferimento na cabeça após briga em oficina

Games e oficina de cinema são oferecidos pelo MIS durante as férias

Ocorrência

Motorista embriagado e sem CNH colide contra muro em Aquidauana

Publicidade

Evento 

Cavalgada trouxe novidade e força da ExpoAqui 2025 em Aquidauana 

ÚLTIMAS

Educação

Mulheres são maioria entre os inscritos no Enem 2025

Painel Enem 2025 aponta aumento nas inscrições

Agosto cinza

MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta

O clima seco e a baixa umidade transformam o Estado em um cenário propício para incêndios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo