Há 29 vagas de emprego disponíveis nesta quarta em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A quarta-feira (6) tem a oportunidade de 29 vagas de emprego, sendo cinco para campeiro na área rural e seis para auxiliar de cozinha. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.