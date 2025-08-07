Há 30 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana nesta quinta

Tem oportunidades para área rural
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador oferta nesta quinta-feira (7), 30 vagas de emprego, sendo seis para campeiro na área rural e seis para auxiliar de cozinha. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
01 Auxiliar de limpeza
03 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheiro geral
01 Padeiro
01Sushiman
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
06 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
