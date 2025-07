Há 34 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

Há 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (24) em Aquidauana e região. Tem oportunidade para padeiro, açougueiro, sushiman e outras diversas.

A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não. As vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.