Há 34 vagas de empregos disponíveis hoje em Aquidauana e região

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta quinta-feira (25), 34 vagas de emprego na cidade e região.



O local atende na Rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.



Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador (armazém)

02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)

01 Entregador de gás (ajudante de caminhão)

02 Garçom

01 Mecânico de amortecedores

02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)

01 Padeiro

01 Vendedor interno



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador rural