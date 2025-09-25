Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:49

Casa do Trabalhador

Há 34 vagas de empregos disponíveis hoje em Aquidauana e região

São várias oportunidades de trabalho

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 07:57

Atualizado em 25/09/2025 às 08:07

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta quinta-feira (25), 34 vagas de emprego na cidade e região.

O local atende na Rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
01 Entregador de gás (ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural

