Confira as vagas

Há 46 vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana nesta quinta-feira (21), pela Casa do Trabalhador.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. As vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

O horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone: 3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



02 Atendente balconista

01 Atendente do setor de frios e laticínios

02 Atendente do setor de hortifrúti

03 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de limpeza

01 Borracheiro

02 Carregador e descarregador de caminhões

02 Empacotador, a mão

01 Empregada domestica nos serviços gerais

01 Forneiro de padaria

02 Garçom

01 Mecânico de auto em geral

01 Mecânico reparador de máquinas

02 Motorista entregador

02 Motorista de rodo-trem

01 Office boy

01 Operador de caixa

01 Operador de vendas

06 Pizzaiolo

01 Técnico em fibras ópticas

02 Vendedor interno

02 Vendedor porta a porta



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)0

04 Ajudante florestal

02 motorista de caminhão carreta

01 Torneiro mecânico

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola