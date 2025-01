Confira as vagas

Há cinco vagas de auxiliar de linha de produção em Aquidauana, disponíveis nesta quarta-feira (15) pela Casa do Trabalhador.

Além disso, há diversas outras oportunidades de emprego.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. As vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Ajudante de obras

02 Atendente balconista

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

02 Selecionador de sucatas

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)0

01 Camareira de hotel

02 Campeiro - na pecuária

01 Recepcionista de hotel

01 Torneiro mecânico

02 Trabalhador rural

02 Tratorista agrícola

02 Viveirista florestal