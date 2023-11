Moradores do Cidade Nova estão há mais de 16 horas sem energia

Morador do bairro Cidade Nova, em Aquidauana, um dos bairros atingidos pelo temporal na tarde de ontem (9), reclama da demora para reestabelecer a energia elétrica, pois já são 16 horas sem energia elétrica.

Celso Benevitez, diz que a árvore da frente da casa dele caiu e quebrou os cabos de energia.

"Tento entrar em contato com Energisa que fala está com muito atendimento. Tem um aquário com peixes que precisam de oxigênio, um freezer cheio de carne".