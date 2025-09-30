Há mais de 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

São várias oportunidades de trabalho
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta terça-feira (30), mais de 30 vagas de emprego na cidade e região.
O local atende na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto na cidade.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural
