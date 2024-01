Há vagas de emprego para analista e vendedor de serviços em Aquidauana

Confira as vagas

A Prefeitura de Aquidauana, através da Casa do Trabalhador, divulgou as vagas de emprego no município e região, disponíveis nesta terça-feira (30).

A Casa do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h e informações podem ser tiradas através dos telefones: 3241-5652 e 3241-8867.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

01 Analista PCP/ Programação e controle de produção

01 Ajudante de mecânico

02 Atendente balconista

01 Ajudante de carga e descarga

01 auxiliar de limpeza

01 Auxiliar de fundição

01 Balanceiro

01 Borracheiro

01 Empacotador a mão

01 Empregada domestica nos serviços gerais

01 vendedor de serviços

VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD AQUIDAUANA (Pessoas com Deficiências)

01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Analista PCP

01 Assistente administrativo

01 assistente de compras

01 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Auxiliar de limpeza/Auxiliar de serviços gerais

01 recepcionista de crediário

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Auxiliar de mecanizo

01 Operador de pá carregadeira

01 Tratorista agrícola