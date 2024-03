Há vagas operador de movimentação e armazenamento em Aquidauana

Confira as vagas

A Casa do Trabalhador divulgou as vagas de emprego disponíveis em Aquidauana e região, nesta sexta-feira (22).

Confira as oportunidades a seguir:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente balconista

03 Auxiliar de linha de produção

03 Auxiliar de limpeza

01 Emendador de cabos elétricos e telefônicos

03 Operador de movimentação e armazenamento de carga

01 Programador de controle de produção



VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD AQUIDAUANA (Pessoas com Deficiências)

01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Analista PCP

01 Assistente administrativo

01 assistente de compras

01 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Auxiliar de limpeza/Auxiliar de serviços gerais

01 Operador de caixa



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Camareira de Hotel

01 Campeiro

01 Trabalhador Rural

01 Vendedor interno



Informações das vagas de trabalho por telefone: 3241-5652 e 3241-8867



A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

A Casa do Trabalhador fica na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto. Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 07h às 13h.