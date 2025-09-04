Há vagas para analista financeiro, marceneiro e merendeiro em Aquidauana

São 16 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A quinta-feira (4) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 18 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.
O telefone é o: 67-3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Analista financeiro
02 Atendente conveniência
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregado doméstico nos serviços gerais
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
