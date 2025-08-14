Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 08:44

Casa do Trabalhador

Há vagas para auxiliar de linha de produção e campeiro em Aquidauana

São 28 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 08:08

Atualizado em 14/08/2025 às 08:43

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A quinta-feira (14) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 28 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho. As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana e há vagas para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, entre outras.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

01 Açougueiro

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Padeiro

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

