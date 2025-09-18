Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:23

Casa do Trabalhador

Há vagas para campeiro e cozinheiro nesta quinta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 08:00

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A quinta-feira (18) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 40 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, garçom, cozinheira, marceneiro, entre outras.

A Casa do Trabalhador em Aquidauana atende na rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural

