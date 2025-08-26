Há vagas para garçonete, cozinheira, empregada e recepcionista em Aquidauana

São 25 oportunidades de trabalho na cidade e região
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A terça-feira (26) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 25 vagas de emprego, sendo para garçonete, cozinheira, empregada e recepcionista, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.
O telefone é o: 67-3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
01 Atendente balconista
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheira
01 Empregada doméstica
01 Garçonete
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Pizzaiolo
01 Recepcionista
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Tratorista agrícola
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez
O evento aconteceu em Dourados e contou com a participação de 14 enxadristas de Anastácio
Polícia
PRF apreende 128 quilos da droga durante fiscalização
Turismo
Iniciativa busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e sustentável
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS