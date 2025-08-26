Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 11:17

Casa do Trabalhador

Há vagas para garçonete, cozinheira, empregada e recepcionista em Aquidauana

São 25 oportunidades de trabalho na cidade e região

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 08:06

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A terça-feira (26) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 25 vagas de emprego, sendo para garçonete, cozinheira, empregada e recepcionista, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

01 Atendente balconista

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira

01 Empregada doméstica

01 Garçonete

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Pizzaiolo

01 Recepcionista

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Tratorista agrícola

