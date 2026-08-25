Handebol de Aquidauana brilha com ouro e bronze nos Jogos da Juventude

Equipes celebram conquistas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul - 15 a 17 anos / Divulgação

O handebol de Aquidauana voltou a se destacar nos Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul), desta vez na categoria de 15 a 17 anos. Em parceria com a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, a AAH (Associação Aquidauanense de Handebol) conquistou mais dois resultados expressivos - o pentacampeonato com a equipe masculina e o terceiro lugar com o time feminino, no último fim de semana, em Campo Grande.

O título dos meninos reforça a tradição construída pela AAH e pela escola ao longo dos anos em competições escolares. A equipe voltou a subir ao lugar mais alto do pódio após uma campanha marcada por dedicação, disciplina e trabalho coletivo. Dessa forma, qualificou-se para representar o estado na etapa nacional da competição, em Foz do Iguaçu (PR).

As meninas também tiveram uma participação de destaque e encerraram a competição na terceira colocação, garantindo a medalha de bronze. O resultado representa mais um passo na trajetória de crescimento da equipe feminina e evidencia o trabalho desenvolvido com as diferentes categorias.

Domínio estadual

As conquistas mais recentes se somam a uma sequência de resultados obtidos pela parceria entre a AAH e a Escola Dóris Mendes Trindade. Ao longo dos anos, a instituição e a associação acumularam experiência em competições municipais, estaduais e nacionais, contribuindo para consolidar Aquidauana como uma referência no handebol escolar.

No início de julho, por exemplo, as equipes masculina e feminina da Escola Dóris foram campeãs dos Jems na categoria de 12 a 14 anos. Os meninos conquistaram o hexacampeonato, enquanto as meninas ficaram com o bicampeonato. Com os títulos, as duas equipes garantiram classificação para a etapa nacional da competição, em Brasília (DF), a exemplo do time masculino da categoria 15 a 17 anos.

A trajetória também vai além das quadras. Por meio do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, com a comissão técnica formada pelos professores Cristio, Luiz Maique, Paola e Matheus, a AAH vem contribuindo para a formação de atletas e para a disseminação de valores como disciplina, respeito, perseverança e trabalho em equipe, fortalecendo a relação entre esporte, educação e comunidade.

Após os resultados mais recentes, a associação destacou o empenho dos atletas durante a competição e agradeceu às famílias pelo incentivo, à comissão técnica pelo trabalho, aos colaboradores e apoiadores que contribuem com o projeto e à Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pelo apoio durante a disputa.