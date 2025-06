Handebol de Aquidauana realiza ação para custear participação em torneio nacional

Divulgação

A Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) iniciou uma campanha de arrecadação para viabilizar a viagem do time masculino ao Campeonato Brasileiro de Clubes, que será disputado em julho, em Goiás. A ação consiste na venda promocional de duas pizzas de calabresa por R$60, com retirada no Lions Clube de Aquidauana, a partir das 14h.



Quem quiser apoiar a equipe também pode fazer uma doação direta via Pix, utilizando o e-mail handebolaquiaah@gmail.com ou o QR Code divulgado pelos organizadores.



O recurso arrecadado cobrirá despesas de transporte, alimentação e hospedagem da delegação. O grupo é formado pelos atletas Adriano Morais, Edimauro Junior, André Duarte, Gabriel da SilvaOliveira, JoãoPedro Mendes, FelipeScatolin, GabrielSilveira, JoseCunha, FelipeFlorenciano, AdryandePaula e LarielEncinas, alunos da Escola Estadual DórisMendesTrindade.



A equipe conquistou, em 1º de junho, o tetracampeonato dos Jogos Escolares da Juventude de MatoGrosso do Sul (JojuMS) na categoria 15a17 anos, disputado em TrêsLagoas, e representará o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros, em setembro.



O time feminino de Aquidauana terminou o JojuMS com o vicecampeonato estadual escolar. As atletas MariaClaraEcheverria, LiviaNascimento, MarjoryeCruz, AnaLuiza daCruz, FernandaFranco, ClaraBarbosa, GiovanaBenites, AnaBeatrizBraga, MariaAntôniadosSantos e EmillyVitóriaBarros compõem o elenco.



A comissão técnica das seleções masculina e feminina é formada pelos professores CristioDuarte, LuizMaique, PaolaMaidana e pelo acadêmico MateusCardoso.





