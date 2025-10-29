Handebol de Aquidauana representa MS nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

As equipes de handebol da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, integrantes da Associação Aquidauanense de Handebol (AAH), participaram dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia (MG). O evento reuniu estudantes de todo o país em competições que integram o calendário nacional do desporto escolar.



O time masculino de Aquidauana conquistou o vice-campeonato da série prata, enquanto a equipe feminina encerrou a competição na 7ª colocação da mesma categoria, representando o Estado de Mato Grosso do Sul e o município.



A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), foi responsável pelo apoio logístico até Campo Grande, de onde a Fundesporte realizou o transporte até Uberlândia. A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) custeou a alimentação e a hospedagem das delegações.



A delegação feminina foi composta por: Ana Jullya Romero, Andressa Alves, Bianca Esteche, Greiciely Linhares, Hanny Infram, Imanuelly Cardoso, Kamila Infram, Kemilly Sousa, Maria Fernanda, Nicolly Corrêa e Vitória Falcão, sob a direção do professor Luiz Maique Melo de Freitas.



A equipe masculina contou com os atletas Caio Vinicius, Chrystian Gabriel, Davi Valejo, David Pinheiro, Gustavo Tomicha, Heitor Falcão, Lukas Gabriel, Nicolar Martins, Ramão Lopes, Ruan Nunes e Welinton Junior, orientados pelo professor Cristio Duarte.



De acordo com o professor Cristio Duarte, a participação nos Jogos é resultado do esforço coletivo de alunos, professores e comunidade. Já o professor Luiz Maique Melo de Freitas destacou que esta foi a primeira participação do handebol feminino escolar de Aquidauana nos JEBs, e que a experiência fortalece o planejamento para as competições de 2026.



O projeto desenvolvido pela Associação Aquidauanense de Handebol atua na formação esportiva e social de jovens, promovendo a prática do esporte como ferramenta de inclusão e disciplina.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!