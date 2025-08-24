Hilux é apreendida com documento vencido e motorista sem CNH

Apreensão ocorreu em Aquidauana, mas bairro não foi divulgado
Uma camionete Hilux de cor branca foi apreendida na noite de sábado (23) e encaminhada ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) de Aquidauana pelo documento estar vencido.
Segundo a Getam que fez a ocorrência, além do documento vencido, o condutor não tinha CNH.
O local onde o flagrante ocorreu não foi divulgado pela Polícia Militar.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana
Caravana da Castração começa amanhã em Aquidauana e vai até dia 5
Inmet
Nova frente fria chega ao Estado hoje
Política
Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que a população negra (pretos e pardos) no Brasil supera 50%
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS